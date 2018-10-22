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Учёные обнаружили частицы пластика в поваренной соли

Спорт

Это происходит из-за загрязнения воды пластиковыми отходами

Учёные обнаружили частицы пластика в поваренной соли
onefox
Соль

Инчхон, Южная Корея, 22 октября 2018, 10:33 — REGNUM  Корейские учёные обнаружили в образцах поваренной соли частицы пластика. Об этом сообщается в журнале Environmental Science & Technology.

Учёные провели исследование 39 коммерчески доступных видов поваренной соли. При этом частицы пластика были обнаружены в 36 из них.

Отмечается, что самое большое количество микропластика найдено в морской соли. Это происходит из-за загрязнения морской воды пластиковыми отходами.

По словам учёных, данные о количестве пластика в соли могут быть использованы в качестве показателя загрязнения морской воды в близлежащих местностях. При этом о влиянии микропластика в соли на здоровье людей не сообщается.

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