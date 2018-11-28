Ученые нашли способ блокировать развитие саркомы

Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Исследователи из США обнаружили вещество, блокируя которое удавалось предотвратить развитие у мышей синовиальной саркомы. Об этом пишет портал Eurekalert.

В статье указано, что ученые предложили блокировать в клетках опухоли специфический белок BRD9, стимулирующий рост злокачественного новообразования. Поскольку у подопытных мышей влияние на указанный белок приводило к предотвращению развития саркомы, исследователи полагают, что этот метод может в дальнейшем использоваться в терапии опухолей у человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии имени Д. И. Ивановского, профессор, доктор биологических наук Эдуард Карамов заявил, что существующие вакцины против рака способны защитить лишь 30% людей, а разработка новых средств займет примерно 10−12 лет.

Читайте также: Разработка эффективной вакцины от рака займет более десяти лет — медики