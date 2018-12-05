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Учёные предложили способ диагностики депрессии с помощью смартфона

Наука

Учёные создали нейросеть, которая может указать на возможное наличие депрессии

Стэнфорд, США, 5 декабря 2018, 13:19 — REGNUM  Учёные из США предложили новый способ диагностики депрессии. Об этом сообщается на портале Arxiv.org.

Учёные создали нейросеть, которую обучили на данных видеозаписях интервью людей, среди которых были как здоровые, так и люди с депрессией. Они выделили особенности речи и выражения лица, которые могут указать на возможное наличие депрессии.

В результате при анализе интервью нейросеть научилась распознавать симптомы расстройства по некоторым параметрам: например, по запинкам в речи.

Отмечается, что система может определить депрессию с точностью до 85%. Такую диагностику можно провести с помощью смартфона.

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