Учёные: стимуляция мозга мгновенно снимает симптомы депрессии

Сан-Франциско, США, , 12:09 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что электростимуляция головного мозга приводит к снятию симптомов клинической депрессии. Об этом сообщается в журнале Current Biology.

Отмечается, что учёные применили глубокую электростимуляцию при лечении пациентов с эпилепсией, страдающих симптомами клинической депрессии.

По слова авторов, инвазивная стимуляция орбитофронтальной коры привела к немедленному улучшению настроения у пациентов. При этом уточняется, что положительных результатов удалось добиться только у людей с тяжёлыми симптомами.

Читайте также: Учёные установили механизм действия кетамина при лечении депрессии