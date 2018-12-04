Вторник, 4 Декабря 2018 года
13:14:09 МСК

Учёные: стимуляция мозга мгновенно снимает симптомы депрессии

Наука

Инвазивная стимуляция орбитофронтальной коры привела к немедленному улучшению настроения

Сан-Франциско, США, 4 декабря 2018, 12:09 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что электростимуляция головного мозга приводит к снятию симптомов клинической депрессии. Об этом сообщается в журнале Current Biology.

Отмечается, что учёные применили глубокую электростимуляцию при лечении пациентов с эпилепсией, страдающих симптомами клинической депрессии.

По слова авторов, инвазивная стимуляция орбитофронтальной коры привела к немедленному улучшению настроения у пациентов. При этом уточняется, что положительных результатов удалось добиться только у людей с тяжёлыми симптомами.

Читайте также: Учёные установили механизм действия кетамина при лечении депрессии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить