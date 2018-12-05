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Университеты Астрахани и ДНР подпишут договор о сотрудничестве

Наука

Ученый из астраханского университета также прочитает лекцию донецким студентам

Университеты Астрахани и ДНР подпишут договор о сотрудничестве
Jon Southcoasting
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Донецк, 5 декабря 2018, 10:56 — REGNUM  Астраханский государственный университет и Донецкий национальный университет подпишут в Донецке договор о сотрудничестве, сообщает 5 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, вузы Донецкой Народной Республики (ДНР) и России начнут сотрудничество в различных сферах. Так, доцент института информационных технологий и коммуникаций Астраханского государственного университета Константин Вытовтов прочитает лекцию и проведет тренинг для донецких студентов.

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Напомним, это не первый совместный проект ДНР и Астрахани. Так, ранее работники музея ДНР договорились о посещении Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника. Это старейший из региональных музеев России, состоящий из 14 филиалов, из которых в Астрахани расположены пять.

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