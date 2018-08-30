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Учёные установили механизм действия кетамина при лечении депрессии

Наука

Кетамин облегчает течение клинической депрессии благодаря воздействию на опиоидные рецепторы

Учёные установили механизм действия кетамина при лечении депрессии
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Кетамин

Стэнфорд, США, 30 августа 2018, 10:30 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что кетамин облегчает течение клинической депрессии благодаря воздействию на опиоидные рецепторы. Об этом сообщается в журнале в The American Journal of Psychiatry.

Согласно исследованию учёных, действие кетамина заключается не в антагонизме глутаматных рецепторов, а связан с активацией опиоидных рецепторов. При их блокировке снятия симптомов депрессии не наблюдалось.

По словам учёных, их работа может открыть путь к разработке новых средств против депрессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали пластырь, который поможет вылечить депрессию.

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Научные исследования
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