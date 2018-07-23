Разработка эффективной вакцины от рака займет более десяти лет — медики

Москва, , 11:21 — REGNUM Существующие вакцины против рака способны защитить лишь 30% людей, а разработка новых средств займет примерно десять-двенадцать лет, сообщил заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии имени Д. И. Ивановского, профессор, доктор биологических наук Эдуард Карамов.

«Нынешние кандидатные вакцины защищают лишь 30% людей. Этого недостаточно. Вакцина должна защищать не меньше 70−80% людей», — цитирует РИА Новости Карамова.

По его словам, полностью победить «чуму XXI столетия» удастся лишь к его окончанию, а в настоящее время специалисты ищут пути повышения эффективности вакцин до уровня, когда они станут помогать в 70−80% случаев.

Добавим, главными смертоносными болезнями текущего столетия эксперты считают сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и ВИЧ. Именно они несут серьезную угрозу жизни людей, при этом отсутствуют эффективные методы их лечения.

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