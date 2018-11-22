Учёные рассказали о диете, снижающей риск возникновения слабоумия

Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Учёные из Австралии пришли к выводу, что люди, употребляющие много сахаров и мало белков, реже страдают от старческого слабоумия и проблем с остротой памяти. Об этом сообщается в журнале Cell Reports.

Учёные провели эксперимент с мышами, которых запускали в лабиринт со множеством выходов, помеченных разными запахами, цветами и другими метками.

Выяснилось, что на успех в этом тесте оказывает сильное влияние диета. В эксперименте лучше всего себя проявили грызуны, которые питались почти только углеводами.

Они запоминали выход из лабиринта и добегали до него быстрее, чем престарелые животные на обычной диете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные исследовали влияние пола, возраста и генотипа на риск развития слабоумия, которое чаще всего возникает в пожилом возрасте.

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