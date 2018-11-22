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Учёные рассказали о диете, снижающей риск возникновения слабоумия

Наука

Диета заключается в большом количестве сахаров и малом количестве белков

Учёные рассказали о диете, снижающей риск возникновения слабоумия
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Сладкоежка

Вашингтон, 22 ноября 2018, 12:10 — REGNUM  Учёные из Австралии пришли к выводу, что люди, употребляющие много сахаров и мало белков, реже страдают от старческого слабоумия и проблем с остротой памяти. Об этом сообщается в журнале Cell Reports.

Учёные провели эксперимент с мышами, которых запускали в лабиринт со множеством выходов, помеченных разными запахами, цветами и другими метками.

Выяснилось, что на успех в этом тесте оказывает сильное влияние диета. В эксперименте лучше всего себя проявили грызуны, которые питались почти только углеводами.

Они запоминали выход из лабиринта и добегали до него быстрее, чем престарелые животные на обычной диете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные исследовали влияние пола, возраста и генотипа на риск развития слабоумия, которое чаще всего возникает в пожилом возрасте.

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