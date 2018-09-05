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Учёные выявили влияние пола, возраста и генотипа на риск развития деменции

Наука

Учёные подсчитали, как повышается риск развития деменции в зависимости от трёх факторов

Копенгаген, 5 сентября 2018, 08:56 — REGNUM  Учёные из Дании провели исследование влияния пола, возраста и генотипа на риск развития деменции, приобретённого слабоумия, которое чаще всего возникает в пожилом возрасте. Об этом сообщается в журнале Canadian Medical Association Journal.

Учёные подсчитали, как повышается риск развития деменции в зависимости от трёх факторов: пола, возраста и шести генотипов аполипопротеина Е. В течение 20 лет они собирали данные, регистрируя случаи развития деменции у пациентов.

Выяснилось, что риск развития деменции зависит от генотипа APOE, а также от пола и возраста. Так, вероятность заболевания увеличивается с возрастом. Причем у женщин это более вероятно, чем у мужчин.

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Научные исследования
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