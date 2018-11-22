Учёные планируют создать роботов для правильной прожарки продуктов

Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Учёные из США разработали математическую модель, описывающую подбрасывание продуктов при их прожарке в воке. Об этом сообщает Phys.org.

По словам учёных, модель поможет создать роботов, которые способны не только перемешивать, но и подбрасывать продукты.

Отмечается, что все предыдущие попытки заканчивались неудачей. Роботы только научились смешивать продукты, вращая их или потряхивая. При этом они не могут подбрасывать их в воздух и не способны достигнуть высоких температур, которые необходимы для карамелизации продуктов.

Читайте также: Ученые рассказали о новых полезных свойствах какао