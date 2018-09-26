Ученые рассказали о новых полезных свойствах какао

Берлин, , 09:25 — REGNUM Содержащие какао продукты являются ранее неизвестным источником большого количества витамина D2, к такому выводу пришли ученые Галле-Виттенбергского университета и Института Макса Рубнера (Германия), сообщает EurekAlert!

Отмечается, что дефицит витамина D, который имеет два типа — D2 и D3, в организме человека может увеличить риск респираторных заболеваний, рахита и остеопороза. D3 покрывает 90% от потребностей организма и образуется в коже человека при воздействии солнца, остальная часть усваивается через еду.

Читайте также: Учёные: злоупотребление солью может привести к развитию слабоумия

Ученые выяснили, что после просушивания какао-бобов на солнце в них происходит трансформация прекурсоров витамина D в витамин D2. Больше всего витамина D2 находится в масле какао и темном шоколаде, меньше всего — в белом шоколаде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые института Солка в Соединенных Штатах установили, что прием всей пищи в течение 10 часов компенсирует расстройства метаболизма, которые связаны с нарушением суточного цикла.

Читайте подробнее: Ученые назвали способ продлить жизнь с помощью еды