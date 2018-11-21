В Антарктиде обнаружили скрытый радиоактивный источник тепла

Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Под ледяным покровом Антарктиды ученые-гляциологи обнаружили радиоактивный источник тепла, имеющий отношение к образованию подлёдных озер, ранее обнаруженных на территории шестого континента. Об этом пишет портал ScienceAlert.

Отмечается, что наличие указанного источника тепла было обнаружено при радиолокационном зондировании ледяного «панциря» Антарктиды с борта специального самолета. Исследователи выяснили, что талая вода, образующаяся в районе источника тепла, стекает и образует подлёдные озера. Также сообщается, что указанный процесс таяния продолжается тысячи, если не миллионы лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября стало известно, что учёные из Германии провели исследование ледника Рековери в Восточной Антарктиде и пришли к выводу, что под ним нет крупных озёр. Исследование ледника было проведено с использованием радиогляциологического радара.

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