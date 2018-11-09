Учёные не нашли крупных озёр под антарктическим ледником

Берлин, , 11:24 — REGNUM Учёные из Германии провели исследование ледника Рековери в Восточной Антарктиде и пришли к выводу, что под ним нет крупных озёр. Об этом сообщается в журнале Journal of Geophysical Research.

Учёные исследовали ледник с использованием радиогляциологического радара. Они измерили его толщину и геометрию поверхности материковых пород с помощью средних и коротких радиоволн, отраженных от нижней поверхности ледника.

Проанализировав результаты, исследователи сделали вывод об отсутствии под ледником больших озер. Были обнаружены только небольшие озёра в верхнем течении подлёдных рек, которые не могли вызвать скольжения льда с достаточной скоростью.

Отмечается, что именно подлёдные озёра считались главной причиной возникновения в Антарктиде участков быстро движущегося льда. Теперь учёным придется искать другие объяснения этого явления.

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