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Прием аспирина может предотвратить рак кишечника — ученые

Наука

Через год у группы пациентов, принимавших аспирин, количество предраковых полипов уменьшилось на 22%

Прием аспирина может предотвратить рак кишечника — ученые
Clint Budd
Таблетка аспирина и кора ивы, которой раньше лечились вместо него

Лидс, Великобритания, 21 ноября 2018, 09:43 — REGNUM  Новое полезное свойство ацетилсалициловой кислоты (препарат аспирин) обнаружили исследователи Лидского университета (Великобритания) — выяснилось, что лекарство способно снижать вероятность развития у пациентов рака кишечника. Результаты эксперимента опубликованы на портале MedicalXPress.

В ходе исследований ученые обнаружили, что ацетилсалициловая и эйкозапентаеновая кислоты уменьшают количество предраковых полипов слизистой кишечника у больных с высоким риском указанного заболевания. Отмечается, что в результате изучения данных более чем 700 пациентов были выделены группы добровольцев, принимавшие указанные препараты, либо плацебо.

Выяснилось, что через год у группы пациентов, принимавших аспирин, количество полипов уменьшилось на 22%, а у тех, кто принимал эйкозапентаеновую кислоту (полиненасыщенная жирная кислота класса омега-3) предраковых полипов стало меньше на 9%.

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