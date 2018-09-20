Ученые выяснили причины развития рака толстого кишечника

Мюнхен, Германия, , 08:48 — REGNUM В ходе экспериментов на грызунах исследователи из Мюнхенского технического университета доказали, что причиной развития злокачественных новообразований толстого кишечника может микрофлора, населяющая нижние отделы желудочно-кишечного тракта. Результаты эксперимента были опубликованы изданием MedicalXpress.

Согласно результатам исследований, раковые опухоли прямой кишки мышей возникали при введении в кишечник микрофлоры на фоне активации фактора транскрипции ATF6, отвечающего за клеточный стресс. Также ученые подтвердили свою гипотезу, исследовав данные 541 пациента с раком толстого кишечника. По мнению экспертов, к раку толстого кишечника приводит не только клеточный стресс, но и влияние различных представителей микрофлоры.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам анализа данных о заболеваемости онкологией в России за 2016 и 2017 годы выяснилось, что за этот период смертность от злокачественных новообразований в стране снизилась на 2,4%. За указанный период в 30 субъектах страны смертность от онкологических заболеваний выросла.

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