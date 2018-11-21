На руинах Помпеев ученые обнаружили фреску с интригующим сюжетом

Кампания, Италия, , 08:36 — REGNUM На руинах города Помпеи археологи обнаружили акварельную фреску, которая изображает греческую принцессу Леду, чувственно обнимающую белого лебедя, передает итальянский телеканал Tg2.

Отмечается, что изображение сохранило свой цвет, несмотря на то, что фреска была скрыта под слоем пепла почти две тысячи лет.

https://twitter.com/tg2rai/status/1064546705297850368

По словам ученых, лебедь является воплощением греческого бога Зевса, а Леда — греческая принцесса, при этом сюжет связи женщины и птицы был общей темой для многих изображений в Помпеях.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Римском дворике Нового Эрмитажа в Санкт-Петербурге открылась выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпеи и Геркуланума» из собраний Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпеи. Выставка будет открыта до 24 марта 2019 года.

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