В Эрмитаже открылась выставка археологических находок из Помпеи

Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM 17 ноября в Римском дворике Нового Эрмитажа в Санкт-Петербурге открывается выставка «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпеи и Геркуланума» из собраний Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпеи. Экспозиция подготовлена в рамках в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предваряет масштабную экспозицию, которая пройдет в Эрмитаже весной 2019 года.

Выставка посвящена выдающемуся археологическому открытию всемирно известных древнеримских городов — Помпей и Геркуланума, погибших в 79 году н.э. в результате извержения вулкана Везувия. На ней представлены уникальные произведения искусства, в том числе мраморная статуя Конкордии Августы, бюст Тиберия, камея «Вакх и Ариадна», фрески «Дионис и Ариадна», «Александр и Роксана», «Ахилл на Скиросе» и другие.

Выставка будет открыта до 24 марта 2019 года.