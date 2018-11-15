На юге Египта нашли древнее захоронение беременной женщины

Каир, , 14:09 — REGNUM Ученые из США и Италии нашли на юге Египта могилу беременной женщины, жившей около 3 тыс. лет назад. Об этом говорится в сообщении египетского министерства по делам памятников древности.

Раскопки проводились в районе Ком-Омбо близ некрополя, где хоронили кочевников. Эти люди приходили в Египет с юга более 3 тыс. лет назад.

Могила датирована 1750 и 1550 годами до новой эры. В момент смерти женщине было примерно 25 лет и она находилась на последнем сроке беременности. Ученые полагают, что женщина умерла при родах из-за ранее полученной травмы тазовых костей.

Около останков находились корзины, глиняные сосуды и необработанный жемчуг. Вероятно, женщина создавала при жизни ювелирные украшения, считают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года археологические раскопки возобновились в египетском городе Саккара. В частности, там нашли десятки мумий кошек и жуков-скарабеев, а также деревянные статуэтки кошек, льва, коровы и множество амулетов.

Читайте также: В Египте при раскопках гробниц найдены мумии кошек и жуков-скарабеев

Читайте ранее в этом сюжете: В Греции найден древний город, построенный захваченными в плен троянцами