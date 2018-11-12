В Египте при раскопках гробниц найдены мумии кошек и жуков-скарабеев

Каир, , 14:58 — REGNUM В египетском городе Саккара найдены десятки мумий кошек и жуков-скарабеев. Об этом сообщает министерство по делам древностей Египта на своем сайте.

Археологи сообщили об обнаружении семи гробниц эпохи Раннего и Древнего царства. Мумии животных найдены при раскопках ранее неизвестных могил.

Также было найдено около сотни деревянных статуэток кошек, льва, коровы и тысячи амулетов, посвященных разным божествам. Отметим, что раскопки в Саккаре были возобновлены летом 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Египте обнаружен трон, который мог принадлежать фараону Рамзесу II.

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