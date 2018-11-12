Понедельник, 12 Ноября 2018 года
15:15:12 МСК

В Египте при раскопках гробниц найдены мумии кошек и жуков-скарабеев

Наука

Раскопки проводились в городе Саккара

Каир, 12 ноября 2018, 14:58 — REGNUM  В египетском городе Саккара найдены десятки мумий кошек и жуков-скарабеев. Об этом сообщает министерство по делам древностей Египта на своем сайте.

Археологи сообщили об обнаружении семи гробниц эпохи Раннего и Древнего царства. Мумии животных найдены при раскопках ранее неизвестных могил.

Также было найдено около сотни деревянных статуэток кошек, льва, коровы и тысячи амулетов, посвященных разным божествам. Отметим, что раскопки в Саккаре были возобновлены летом 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Египте обнаружен трон, который мог принадлежать фараону Рамзесу II.

Читайте также: Египет: обнаружен трон, который мог принадлежать фараону Рамзесу II

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Археология
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить