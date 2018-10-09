Неандертальцы наградили современных людей полезными генами – учёные

Пало-Альто, США, , 09:53 — REGNUM Люди современного типа обязаны приобретённой защитой от некоторых РНК-вирусов, распространенных в Евразии, но отсутствовавших в Африке, неандертальцам. К такому выводу пришли американские учёные. Статья опубликована в журнале Cell.

Читайте также: Учёные: «Неандертальцы заботились о соплеменниках»

Всего исследователи — генетики Дмитрий Петров из Стэнфордского университета и Дэвид Энард из Университета Аризоны в Тусоне — проанализировали структуру 4,5 тыс. генов, отвечающих за работу иммунитета. Выяснилось, что процент ДНК неандертальцев в этом сегменте самый высокий. Соответственно в результате контактов предков человека с неандертальцами современные люди могли приобрести повышенную стойкость к гриппу, лихорадке Денге, гепатиту С, а также ВИЧ.

Ранее по теме: Учёные не нашли в геномах неандертальцев следов скрещивания с человеком

Генетики уверены, что благодаря этому они смогли быстро приспособиться к жизни на новых для них землях и избежать эпидемий.

Отметим, что неандертальцы подарили людям не только полезные гены. Как сообщало ИА REGNUM, ранее коллектив учёных из США установил, что часть генов, доставшихся современному человеку от неандертальцев, ответственна за такие негативные проявления, как табачная и наркотическая зависимость и депрессия.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые: депрессия и наркомания унаследованы от неандертальцев