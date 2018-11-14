В Новосибирске представили бесконтактную систему измерения деформаций

Новосибирск, , 07:25 — REGNUM Бесконтактную систему измерения деформаций, работающую на основе метода корреляции цифровых изображений, представили учёные Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин), сообщает 14 ноября пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло на базе лаборатории кафедры строительных материалов, стандартизации и сертификации НГАСУ. В нём также приняли участие представители кафедры железобетонных конструкций и кафедры металлических и деревянных конструкций.

«В ходе презентации были продемонстрированы данные о деформированном состоянии образцов тяжелого и легкого бетона при испытании на лабораторном прессе», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что результаты измерений были показаны максимально наглядно в графическом и цифровом формате. Предполагается, что такой способ представления позволит значительно расширит область научных изысканий студентов и преподавателей.

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