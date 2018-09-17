В Новосибирске представили комплекс сервисов для инноваторов

Новосибирск, , 07:46 — REGNUM Комплекс сервисов для инновационных компаний в области стандартизации, сертификации, метрологического и кадрового обеспечения представил руководитель Регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций Новосибирской области Андрей Цой в рамках форума «Технопром-2018». Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

Обсуждение представленных решений прошло в формате круглого стола «Экологические тренды технологического прорыва в наноиндустрии и высокотехнологичных отраслях». В дискуссии приняли участие представители завода «Экран», компании «Современные системы выращивания», специального конструкторско-технологическое бюро «Катализатор», предприятия «Системы накопления энергии». В завершение программы форума состоялась презентация проектных решений систем накопления электрической энергии с применением литий-ионных аккумуляторов.

Поддержку мероприятию оказали Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО и министерство образования Новосибирской области. По итогам проведенных встреч представители фонда договорились совместно с региональным центром начать совместную работу по нормативно-техническому обеспечению инновационной продукции наноиндустрии в интересах предприятий Новосибирской области.

Напомним, что форум «Технопром-2018» прошел в Новосибирске с 27 по 30 августа. Ключевой темой всего мероприятия стала «Наука как индустрия». За четыре дня его посетили почти восемь тысяч человек из 19 стран. В рамках деловой программы прошли 79 мероприятий, в которых приняли участие 559 спикеров. По итогам форума заключено 49 соглашений мирового и федерального уровня.

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