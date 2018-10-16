Палеонтологи обнаружили в Поволжье фрагмент гигантской черепахи-протостеги

Саратов, , 11:00 — REGNUM Одной из находок археологической экспедиции на границе Волгоградской и Саратовской областей стал фрагмент плеча гигантской черепахи-протостеги (Protostega gigas), сообщает 16 октября пресс-служба Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Гагарина Ю.А.

Протостега — гигантская морская черепаха мелового периода, обитавшая на Земле перед тем, как произошло массовое вымирание динозавров.

Удивительная находка была сделана студентом университета. Вместе с фрагментом черепахи он обнаружил кость крылового пальца птерозавра. Отмечается также, что в результате проведенных раскопок были обнаружены многочисленные остатки позднемеловых морских и субконтинентальных рептилий — мозазавров, плезиозавров, черепах и птерозавров.

В работе экспедиции принимали участие учёные СГТУ совместно с коллегами из Зоологического института РАН (Санкт-Петербург). Обнаруженные кости вскоре будут выставлены в Музее естествознания СГТУ им. Гагарина Ю.А.

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