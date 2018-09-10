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В Арктике зафиксировано рекордное потепление — ученые

Наука

Потепление в XXI веке, которое является рекордным, может привести к серьезным последствиям

В Арктике зафиксировано рекордное потепление — ученые
Иван Шилов © ИА REGNUM
Арктика

Москва, 10 сентября 2018, 09:04 — REGNUM  Российские ученые по итогам 2017 года зафиксировали рекордное потепление в арктической зоне России — среднегодовая температура была выше нормы на 3,23°C. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минприроды.

Согласно проекту доклада ведомства, потепление в XXI веке, которое является рекордным, может привести к серьезным последствиям.

Так, таяние вечной мерзлоты повлечет за собой изменение скорости ветра и подтопление регионов у побережья океана.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что в связи с «климатическими изменениями» Российская Федерация может получить свой «Суэцкий канал» из Северного морского пути.

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