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Влияние генотипа на долголетие изучили ученые в США

Наука

Они выясняли, есть ли у человека гены, отвечающие за долголетие и передающиеся по наследству

Влияние генотипа на долголетие изучили ученые в США
Ian Glover
Изучение генома

Сан-Франциско, США, 8 ноября 2018, 09:05 — REGNUM  Группа калифорнийских исследователей, проанализировав данные около 400 тыс. человек, составила самое большое генеалогическое древо в мире, и выяснила, как влияет генетика на продолжительность жизни человека. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Genetics.

Сообщается, что для сбора данных о ДНК исследователи взаимодействовали с различными стартапами, собирающими указанную информацию своих клиентов. Ученые выясняли, есть ли в геноме человека гены, отвечающие за долголетие и передающиеся по наследству.

В результате выяснилось, что на реальную продолжительность жизни человека гораздо более существенное влияние оказывает сбалансированность диеты, отсутствие стресса и другие социальные факторы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в США ученые установили, что генетический фактор оказывает влияние на продолжительность жизни человека только до 90-летнего возраста, а затем его влияние нивелируется.

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Научные исследования
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