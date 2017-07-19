Ученые: Гены влияют на продолжительность жизни только до 90 лет

Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Генетический фактор оказывает влияние на продолжительность жизни человека только до 90-летнего возраста. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journals of Gerontology.

В процессе изучения того, насколько долго может прожить человек, ученые из США провели исследование структуры ДНК восьми тысяч самых пожилых жителей Земли. В планах ученых было изучение гена FOXO3, который предположительно оказывает сильное влияние на долголетие.

В результате выяснилось, что вариации в FOXO3 действительно связаны с долголетием, но его действие достаточно ограничено. Некоторые его вариации способствуют увеличении жизни мужчин до 96 лет, а женщин — до 99 лет. Однако в дальнейшем это влияние сходит на нет.

По мнению ученых, прежние исследования проводились на людях не старше 80−90 лет, поэтому ранее были получены данные о том, что FOXO3 всегда оказывает влияние на продолжительность жизни.

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