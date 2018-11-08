Лучшим российским вузом в трех рейтингах THE признан МГУ

Лондон, , 08:48 — REGNUM Лучшим среди вузов России в трех из четырех предметных рейтингов по версии Times Higher Education (THE) стал Московский государственный университет им. Ломоносова. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского издания.

Эксперты THE признали МГУ лучшим по специальностям «Науки о медицине и здоровье», «Науки о жизни» и «Психология». Следует отметить, что по последней специальности московский вуз стал участником международного рейтинга впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября стало известно, что в мировой рейтинг университетов, составленный американской медиакомпанией U.S. News Best Global Universities 2019 вошли четырнадцать российских вузов. Согласно опубликованным данным, из российских вузов наиболее высокое место (275) занял МГУ.

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