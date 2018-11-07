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Учёные: во время набегов викингов в Скандинавии выросло производство дёгтя

Наука

Учёные обнаружили множество воронкообразных ям, которые использовались для получения дёгтя из сосны

Учёные: во время набегов викингов в Скандинавии выросло производство дёгтя
Lldenke
Приготовление дёгтя

Уппсала, Швеция, 7 ноября 2018, 12:32 — REGNUM  Учёные из Швеции пришли к выводу, что во времена нападений викингов на европейские страны в Скандинавии выросло производство дёгтя и смолы. Об этом сообщается в журнале Antiquity.

Учёные обнаружили множество воронкообразных ям, которые использовались как печи для получения дёгтя из сосны. Большинство этих ям датировались 100−400 годами нашей эры, за один раз в них можно было получить до 15 литров дёгтя.

Предположительно, с началом завоеваний викинги стали делать в отдалённых местах целые массивы печей, которые были предназначены для производства больших количеств дёгтя.

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Археология
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