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Учёные: викинги были монополистами в торговле бивнями моржей

Наука

Викинги освоили территорию Гренландии, чтобы добывать бивни моржей

Лондон, 8 августа 2018, 12:14 — REGNUM  Учёные из Великобритании пришли к выводу, что викинги освоили территорию Гренландии, чтобы добывать бивни моржей. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Исследователи провели анализ образцов ДНК, которые были собраны с бивней и черепов моржей, найденных в различных городах Европы. Всего было исследовано 37 образцов возрастом от 600 до 1,1 тысячи лет.

Выяснилось, что все образцы родом из Гренландии. При этом остров был основным поставщиком бивней моржей в Западную Европу.

Причём единственным источником бивней могли быть две колонии викингов в Гренландии и их поселения на Ньюфаундленде. Подобная монополия удерживалась на протяжении четырёх веков.

В настоящее время учёные пытаются выяснить причины, по которым торговля бивнями моржей пришла в упадок.

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Научные исследования
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