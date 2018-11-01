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Появилось снятое с бортовых камер видео аварии «Союза»

Наука

На 84-й секунде от ракеты отделяются три боковых блока, при этом два из них отходят от ракеты, а один — нет

Москва, 1 ноября 2018, 15:31 — REGNUM  Российская государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала видео аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», снятое с бортовых камер. Видео размещено на YouTube-канале Roscosmos Media.

Как следует из записи, на 84-й секунде от ракеты отделяются три боковых блока, при этом два из них отходят от ракеты, а один — нет.

Напомним, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10» с экипажем МКС. Для выяснения причин аварии была сформирована государственная комиссия, которая пришла к выводу, что причиной аварии ракеты-носителя стало неоткрытие сопла увода бокового блока первой ступени.

Читайте подробнее: В аварийной комиссии назвали причину аварии «Союза»

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Падения космических аппаратов
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