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В аварийной комиссии назвали причину аварии «Союза»

Техника

На ракете-носителе во время полета не открылось сопло увода бокового блока первой ступени ракеты

Москва, 1 ноября 2018, 13:34 — REGNUM  Причиной аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» стало неоткрытие сопла увода бокового блока первой ступени, заявил 1 ноября председатель созданной аварийной комиссии Олег Скоробогатов.

По его словам, при пуске боковой блок ударил по центральному блоку и вскрыл бак горючего. При этом датчик, сигнализирующий о разделении первой и второй ступеней ракеты, мог быть сломан только при сборке ракеты на Байконуре.

Напомним, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10» с экипажем МКС. После нештатной ситуации спасательная капсула с экипажем автоматически отделилась от корабля, после чего приземлилась в Казахстане. Для выяснения причин аварии была сформирована государственная комиссия.

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Падения космических аппаратов
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