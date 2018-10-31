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Учёные не смогли объяснить происхождение быстрых радиовсплесков в космосе

Наука

Обнаруженные радиовсплески не наблюдаются на низких частотах

Канберра, 31 октября 2018, 11:16 — REGNUM  Учёные из Австралии зафиксировали в космосе быстрые радиовсплески, происхождение которых не смогли объяснить. Об этом сообщает Phys.org.

Отмечается, что радиовсплески, обнаруженные с помощью радиотелескопов, не наблюдаются на низких частотах. По словам учёных, такой результат нельзя объяснить явлением уширения импульса, который происходит из-за рассеивания радиоволн.

По одной из версий, явление может быть объяснено абсорбцией электромагнитного излучения при его прохождении сквозь среду в окрестностях источника. По другой версии, усиление частоты сигнала происходит через процесс сцинтилляции.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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