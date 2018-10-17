На Кубани обсудили подходы сохранения экосистемы Черного моря

Краснодар, , 15:30 — REGNUM Круглый стол на тему «Современные подходы сохранения экосистемы Черного моря при разведке и добыче углеводородов» прошел в Кубанском государственном университете 16−17 октября, сообщает пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие ученые и исследователи около 50 представителей ведущих российских организаций и учреждений России. Среди них — Арктический научный центр, Центр морских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова, компания «Роснефть-НТЦ» и другие.

С приветственной речью на круглом столе выступил ректор КубГУ Михаил Астапов.

«В ходе круглого стола участниками обсуждались подходы к сохранению биоразнообразия экосистемы Черного моря, а также вопросы обеспечения экологической и промышленной безопасности в условиях геологического изучения и освоения нефтегазовых месторождений», — говорится в сообщении.

Доклад об экологических и сейсмологических особенностях безопасного поведения работ в прибрежных и открытых акваториях Черного моря представил академик РАН, профессор КубГУ Владимир Бабешко.

Ранее ученые института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук завершили экспедицию по изучению черноморских дельфинов.

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