Океанологи РАН завершили экспедицию по изучению черноморских дельфинов

Москва, , 11:50 — REGNUM Ученые института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) завершили экспедицию по изучению черноморских дельфинов. Теперь им предстоит подготовить рекомендации по сохранению популяции морских млекопитающих, сообщает 21 сентября пресс-служба компании «Роснефть», выступившей спонсором научного проекта.

«По оценке сотрудников ИО РАН, экспедиция прошла успешно, программа экспедиционных исследований в этом году выполнена в полном объеме», — говорится в сообщении.

Наблюдения за дельфинами проводились в два этапа. Первый — за пределами территориального моря, с удалением от берега до 130 км. В этом районе исследователям встречались только дельфины-белобочки. Ученые наблюдали за поведением млекопитающих, производили фотосъемку для последующей фотоидентификации, записывали звуковые сигналы дельфинов.

На втором этапе в территориальном море ученым в основном встречались афалины и азовки. По результатам проведенного комплексного исследования, сотрудники ИО РАН планируют получить более точные данные о численности и встречаемости этих животных и на их основе разработать рекомендации по сохранению этих морских млекопитающих.

В водах Черного моря обитает три вида морских млекопитающих — белобочка (обыкновенный дельфин), черноморская афалина и азовка. Точные данные о численности всех трех видов дельфинов в Черном море на данный момент отсутствуют. Все три вида включены в красный список Международного союза охраны природы. Черноморская афалина и азовка занесены в Красную книгу РФ.

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