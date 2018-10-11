Разработанный в Белгороде супербетон заинтересовал иностранцев

Белгород, , 08:14 — REGNUM Уникальный супербетон, разработанный и запатентованный учеными Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.Шухова, интересует не только российских, но и зарубежных специалистов, сообщила пресс-служба университета.

Отмечается, что особый состав бетона обладает прочностью вдвое превышающей показатель традиционно применяемых композитов, и лучше всего подойдет для строительства взлетно-посадочных полос аэродромов.

Новые бетоны разработаны на основе техногенного сырья Курской магнитной аномалии с пределом прочности при сжатии 1000 кг/см2. Дальнейшая реализация проекта осуществляется в рамках выполнения докторской диссертации доцентом учебного военного центра (УВЦ) Дальневосточного федерального университета, подполковником Романом Федюком.

Предполагается, что разработка нового композита позволит перейти к созданию материалов для освоения регионов Севера и Арктики, фортификационных сооружений, гражданского, промышленного и высотного строительства.

Читайте также: Прочнее на 46 процентов: В Приморье разработали новый бетон для аэродромов