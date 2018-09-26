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Прочнее на 46 процентов: В Приморье разработали новый бетон для аэродромов

Наука

Он устойчивее к интенсивным нагрузкам и ударам

Прочнее на 46 процентов: В Приморье разработали новый бетон для аэродромов
Kafedra434
Бетон под кикроскопом

Владивосток, 26 сентября 2018, 10:51 — REGNUM  Уникальный состав бетона для применения в строительстве взлетно-посадочных полос аэродромов разработали специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает пресс-служба вуза.

Сочетание помола портландцемента с суперпластификатором, доменным гранулированным шлаком, карбонатной мукой и карбонатом калия позволяет достичь раствору более интенсивной гидратации при твердении, а также делает окончательный продукт прочнее на 46%. Он становится более устойчивым к сжатию и выносливым к ударным нагрузкам.

«К технологическим особенностям производства относится механохимическая активация компонентов, которая достигается за счет совместного измельчения до удельной поверхности 510−560 м2/кг», — сообщил руководитель группы разработчиков, доцент учебного военного центра (УВЦ) ДВФУ, подполковник Роман Федюк.

В вузе напомнили, что разработкой композитов для специальных сооружений занимаются специалисты научной школы в военном центре ДВФУ.

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