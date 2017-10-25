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Учёные: «Неандертальцы заботились о соплеменниках»

Наука

Неандертальцы могли ухаживать за соплеменниками, которые получали серьёзные травмы

Сент-Луис, США, 25 октября 2017, 13:39 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что неандертальцы заботились о своих соплеменниках, даже когда те получали серьёзные травмы. Об этом сообщается в журнале Plos One.

Учёные исследовали окаменелости, которые были найдены в пещере Шанидар на северо-западе Ирака в 1957 году. Среди находок был скелет достаточно пожилого неандертальца, возраст которого составлял около 40 лет.

Исследователи обнаружили на черепе и других костях множество повреждений. По данным учёных, неандерталец лишился правой руки и получил сильную травму головы и правой ноги. При этом были деформированы глазницы и частично срослись хрящи внутри ушных каналов.

Учёные предположили, что возраст неандертальца и наличие серьёзных травм говорят о том, что его соплеменники ухаживали за ним и пытались помочь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные выяснили, что мозг детей неандертальцев продолжал увеличиваться в размерах гораздо более длительное время, чем у современных людей.

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Научные исследования

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