Учёные впервые выпустили на волю гуамских воронов, выращенных в неволе

Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Учёные из США впервые выпустили на волю гуамских воронов, находящихся на грани вымирания. Об этом сообщается на сайте университета штата Вашингтон.

Учёные выращивали в неволе гуамских воронов на тихоокеанском острове Рота. В настоящее время в дикой природе осталось всего 175 воронов.

Отмечается, что в дикую природу было выпущено пять взрослых воронов, выращенных в зоопарке. Еще пять птиц выпустят до конца года. После этого ученые будут наблюдать за ними ещё в течение года.

С 2005 года на Роте удалось стабилизировать популяцию гуамских воронов, но она до сих пор остается очень небольшой.

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