В Байкальском заповеднике обнаружили краснокнижный кизильник

Улан-Удэ, , 14:25 — REGNUM В Байкальском заповеднике обнаружено место произрастания кизильника блестящего (CotoneasterlucidusSchltdl). Это растение, занесённое в Красную книгу России.

Редкое растение на береговом галечнике Байкала нашла научный сотрудник заповедника Наталья Гамова, обследуя в августе 2018 года окрестности станции кольцевания птиц «Байкальская».

"Таким образом, на 2018 год под охраной Байкальского заповедника находится уже 13 видов сосудистых растений, занесённых в Красную книгу России», — сообщили ИА REGNUM в заповеднике.

По словам специалистов, в природе естественный ареал Кизильника блестящего узок. Это эндемик южных побережий Байкала и прилегающих территорий. Растение обычно можно увидеть на берегах озера, среди камней, иногда — в сосняках и лиственничниках на береговых склонах, в степных сообществах в Тункинской долине. Близ устья реки Мишиха этот вид ранее не отмечался.

Найденный куст обнесли ограждением из крупных камней, чтобы защитить его от повреждений.

В научном отделе заповедника напомнили, что кизильник блестящий — это листопадный кустарник семейства Розоцветные. У него красивые блестящие листья, зелёные летом, а осенью — ярко-жёлтые, красные, оранжевые. Плоды, которые созревают в сентябре и становятся почти чёрными, собраны в кисти.

Напомним, в августе 2018 года в Байкальском заповеднике сообщили о выявлении новых видов тлей. Всего учёные в ходе своей работы в заповеднике собрали порядка 80 видов тлей, несколько из которых, возможно, являются новыми для науки.