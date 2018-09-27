Неизвестных науке пёстрых рыб нашли в Атлантике

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Необычных обитателей коралловых рифов, ранее неизвестных науке, нашли в Атлантическом океане. Рыбу кислотной расцветки назвали Tosanoides Aphrodite в честь древнегреческой богини любви, говорится в статье в журнале Zookeys.

Рыбки розового и желтого цвета с салатовыми плавниками живут на рифах необитаемого архипелага Сан-Паулу на глубине около 120 м. Примерно 950 км отделяют архипелаг от побережья Бразилии. Другие места их обитания пока не установлены.

Открыли новый вид калифорнийские ученые. Они предположили, что рыба относится к роду Tosanoides, и это подтвердил анализ ДНК.

https://twitter.com/reefbuilders/status/1044632394857308160

Розовый или красный цвет тела фактически делает рыбу невидимой на большой глубине, так как красный свет через толщу воды не проходит. Желто-розовым цветом тела и ярко-зелеными плавниками обладают только самцы Tosanoides Aphrodite.

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