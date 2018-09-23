Необычную рыбу-пеликана с огромным ртом удалось запечатлеть на видео

Гавайи, США, , 10:51 — REGNUM Редкого и необычного обитателя морских глубин запечатлела на видео команда морских исследователей The Nautilus Team, сообщает команда E/VNautilus в своём Twitter.

Рыба была обнаружена во время исследования подводного мира неподалёку от Национального морского памятника Папаханаумокуакеа на Гавайях (США).

Рыба-большерот, которую удалось обнаружить учёным, относится к виду угреобразных, другое её название — рыба-пеликан (Eurypharynx pelecanoides). При просмотре видео создаётся впечатление, что рыба состоит практически полностью из одного огромного рта. На самом же деле, пасть большерота может растягиваться до невероятных размеров благодаря специальному мешочку, который позволяет рыбе захватывать больше пищи.

Кроме того, большерот обладает умением сливаться с окружающим пространством, поэтому обнаружить его в естественной среде обитания весьма затруднительно.

Учёные отметили, что момент на видео, когда рыба раскрывает рот, похож на оптическую иллюзию. При этом исследователи определили, что перед ними, скорее всего, рыба-подросток, это можно понять исходя из размеров морского обитателя. «Трудно представить, какого размера пищу могут заглотнуть взрослые особи своей огромной пастью», — заметили исследователи.

Стоит отметить, что большерот или рыба-пеликан обитает в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах на глубине от 500 до 3000 метров. У рыбы длинное и узкое тело, за что она получила ещё одно название — пеликаний угорь. Длина пасти рыбы-пеликана составляет почти треть от её тела. Кроме огромной пасти, у рыбы есть ещё и желудок, способный растягиваться до невероятных размеров.