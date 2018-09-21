В Волгограде обсуждают подготовку специалистов для химической индустрии

Волгоград, , 13:46 — REGNUM Ректоры ведущих российских химико-технологических вузов обсуждают в Волгограде подготовку специалистов и новые образовательные стандарты в сфере подготовки кадров для химической промышленности, сообщает 21 сентября пресс-служба Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ).

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга, принимающий участие в заседании президиума федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по химико-технологическим специальностям, сообщил, что обсуждать новые образовательные стандарты важно именно сейчас, когда российские предприятия активно развиваются и появляется колоссальная востребованность в выпускниках.

«Мы должны собраться вместе, создать ассоциацию вузов и разрабатывать стандарты, которые устраивали бы наших работодателей», — сказал он.

Заседание президиума проходит в течение двух дней. В вузе пояснили, что площадка ВолгГТУ была выбрана не случайно, поскольку вуз готовит кадры для химической и нефтеперерабатывающей промышленности больше 50 лет.

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