Четверг, 13 Сентября 2018 года
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Учёные: маленькие дети используют те же жесты, что и шимпанзе

Наука

Обезьяны используют 50 жестов из 52, которые встречаются у детей

Учёные: маленькие дети используют те же жесты, что и шимпанзе
stefaanroelofs
Шимпанзе

Сент-Андрус, Великобритания, 13 сентября 2018, 13:29 — REGNUM  Учёные из Шотландии пришли к выводу, что маленькие дети в возрасте до двух лет используют те же жесты, что и человекообразные обезьяны. Об этом сообщается в журнале Animal Cognition

Учёные снимали на видео игры детей в детском саду и дома, после чего анализировали их и выделяли отдельные жесты. Всего у детей было выделено 52 типа жестов.

Выяснилось, что такие же жесты используют человекообразные обезьяны. Шимпанзе и гориллы используют 50 жестов из 52, которые встречаются у детей.

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Научные исследования
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