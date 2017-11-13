Учёные: Макаки используют перья птиц и траву для чистки зубов

Джакарта, , 11:44 — REGNUM Учёные из Индии обнаружили, что представители одного из подвидов макаки используют перья птиц и траву для чистки зубов. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Primates.

Учёные наблюдали за обезьянами в Индонезии на острове Большой Никобар к северу от Суматры. Выяснилось, что приматы способны использовать птичьи перья и траву в качестве зубной нити, а иголки деревьев и осколки стекла — вместо зубочистки.

Отмечается, что из 20 наблюдаемых обезьян подобными действиями отметились девять особей.

Помимо этого, в процессе наблюдений, приматы заворачивали фрукты в листья, а также трясли кусты, чтобы спугнуть прячущихся там насекомых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные опровергли миф о том, что шимпанзе обладают сверхъестественной силой.

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