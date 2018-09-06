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Учёные нашли первую акулу, питающуюся водорослями

Наука

Эта акула стала первой всеядной акулой, известной учёным

Лос-Анджелес, США, 6 сентября 2018, 14:20 — REGNUM  Учёные из США нашли первую акулу, которая может переваривать как животную, так и растительную пищу. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Учёные провели эксперимент, в ходе которого установили, что малоголовая рыба-молот питается водорослями, а также кальмарами. Анализ показал, что эти животные способны переваривать водоросли и усваивать питательные вещества из растительной пищи.

Отмечается, что эта акула стала первой всеядной акулой, известной учёным. По словам исследователей, теперь необходимо заново изучать роль рыб в переносе и поедании морских водорослей.

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Научные исследования
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