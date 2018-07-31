Древние акулы начали размножаться в неволе – впервые в истории

Владивосток, , 09:37 — REGNUM В Приморском океанариуме, где проводится программа разведения зебровидной бычьей акулы, появится потомство этого вида рыб. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе океанариума 31 июля, это первый в мире случай разведения этих акул в неволе.

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Как рассказал начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Михаил Стрельцов, пять зебровидных акул появились в океанариуме в июне 2016 года. В 2018 году одна из самок отложила четыре яйца. После нереста до появления на свет акулёнка яйцо будет развиваться от семи месяцев до года.

«Для акул были созданы практически идеальные условия, благодаря этому нам удалось добиться результата, — сказал Стрельцов, добавив, что сама по себе откладка яиц является показателем того, что акулам хорошо.

На сегодня зебровидная бычья акула является наиболее древней из всех живущих сейчас акул. Она обитает в водах Индопасифика, живёт на мелководье. Эти существа живут на Земле около 242 млн лет и со времен динозавров практически не изменились. Единственное, что их отличает от современных акул, то, что их потомство появляется из отложенных яиц.

Этот вид мало изучен, и с научной точки зрения разведение этих древних акул представляет огромный интерес, отмечают учёные.