Смартфон можно взломать через динамик — ученые

Лондон, , 10:21 — REGNUM «Похитить» графический ключ смартфона, используя лишь его микрофон и динамик, удалось ученым из Ланкастерского университета в Великобритании. Свою работу на эту тему специалисты обнародовали в электронной библиотеке ArXiv.org.

Отмечается, что работающий на базе операционной системы Android смартфон использует три системы идентификации пользователя — по численному паролю, по графическому ключу и по отпечатку пальца.

Вариантов соединения точек на экране устройства существует всего около 400 тысяч. Установив на телефон программу под названием SonarSnoop, которую разработали ученые, можно считать графический ключ другого смартфона на расстоянии.

Отмечается, что приложение должно быть установлено на двух смартфонах, после чего SonarSnoop автоматически получит права на управление динамиком и микрофоном.

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