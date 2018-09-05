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Ученые разработали алгоритм, который повысит скорость интернета на 50%

Наука

Способ маршрутизации к вычислительным мощностям по кратчайшему пути был назван «Методом окрестностей»

Самара, 5 сентября 2018, 13:16 — REGNUM  Описанный учеными Самарского национального исследовательского университета (СамГУ) им. С.П. Королева алгоритм позволил повысить скорость интернета примерно в полтора раза, сообщает 5 сентября пресс-служба вуза.

Добиться высокой скорости и качества передачи данных ученые смогли благодаря обнаруженному способу маршрутизации к вычислительным мощностям по кратчайшему пути. Этот алгоритм разработчики назвали «Методом окрестностей», до настоящего времени он уже применялся при организации бесперебойной мобильной связи на основе самоорганизующихся сетей.

«В статье, опубликованной в журнале IEEE Transactions on Network and Service Management, мы фактически представили расширенное применение метода маршрутизации, но уже за счет обращения к глобальным сетям», — сказал профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики СамГУ Андрей Сухов.

Добавим, в указанной статье ученые описали способ получения оперативного и стабильного доступа к мощным центрам обработки больших данных (Big Data) для решения высокотехнологичных задач. Предполагается, что этот способ буден востребован при решении задач, требующих больших расчетов в области фундаментальной науки, а также при реализации прикладных проектов.

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