Учёные нашли механизм, провоцирующий развитие ожирения

Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Международная группа учёных заявила, что открыла механизм, провоцирующий развитие ожирения. Об этом сообщает MedicalXpress.

Как отмечают учёные, еда, содержащая большое количество жира, блокирует лептин — гормон, который регулирует энергетический обмен. Это и становится причиной ожирения.

После употребления жирной пищи вырабатывается фермент, который подавляет связь с лептином. Поэтому у полных людей затупляется чувство сытости.

Исследователи провели ряд экспериментов на мышах, в ходе которых убедились, что подавление этого фермента нормализует действие лептина.

Читайте также: Учёные установили связь между ожирением и гриппом