Учёные нашли отдел мозга, отвечающий за пессимизм

Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что особый отдел мозга отвечает за поведение, характерное для пессимистично настроенных людей. Об этом сообщается в журнале Neuron.

Согласно исследованию учёных, за такое поведение отвечает повышенная активность хвостатого ядра головного мозга. Был проведён эксперимент с участием макак-резусов, в котором в их головной мозг были внедрены электроды.

Эксперимент показал, что при стимуляции хвостатого ядра животные чаще отказываются от получения большого вознаграждения, несущего за собой небольшие негативные последствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные установили связь стресса и способности к запоминанию.

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